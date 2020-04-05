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У работающих вне дома в Мурманской области будут требовать справку от работодателя

В постановлении правительства региона уточняется, что стоматологические организации могут оказывать услуги исключительно при наличии показаний для осуществления экстренной или неотложной стоматологической помощи

МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение ввести специальный документ для перемещения вне дома - справку установленной формы от работодателя для работников предприятий, деятельность которых не приостановлена из-за коронавируса. Об этом говорится в обновленном в воскресенье постановлении правительства региона.

"Граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания) за исключением следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена при наличии справки установленной формы", - поясняется в документе.

Как уточнили в оперативном штабе, справка установленной формы, выданная работнику, должна быть подписана работодателем. "Если вас не перевели на удаленную работу и есть необходимость продолжать ходить на работу, то необходимо иметь при себе справку от работодателя", - сказали в штабе.

Кроме того, в обновленном постановлении уточняется, что организации, предоставляющие стоматологические услуги, могут осуществлять оказание услуг исключительно при наличии показаний для осуществления экстренной или неотложной стоматологической помощи.

По информации оперативного штаба, в Мурманской области подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы, 14 человек находятся в больнице, выявлено 37 предварительно положительных результатов теста на коронавирус.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

Теги
РоссияМурманская область
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