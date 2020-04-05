В Крыму выписали из больницы еще троих выздоровевших после коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Три человека, ранее заразившиеся новой коронавирусной инфекцией, выписались из Ялтинской инфекционной больницы. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook глава городской администрации Ялты Иван Имгрунт.

"Сегодня из Ялтинской инфекционной больницы выписались мать и двое сыновей, которые находились там с диагнозом коронавирусная инфекция. К сожалению, глава семьи по-прежнему остается в больнице под наблюдением медперсонала, так как, в связи с сахарным диабетом, болезнь протекает сложнее", - написал Имгрунт.

По его словам, семья из четырех человек, проживающая в поселке Форос, вернулась из поездки в Объединенные Арабские Эмираты 16 марта 2020, и находилась дома на самоизоляции. Однако, спустя пару дней, поднялась температура и начался кашель у главы семейства. Его доставили в инфекционное отделение больницы, а остальные члены семьи продолжили карантин, избегая общения с окружающими. 19 марта взяли анализы и у них, отправив в больницу дожидаться результатов.

3 апреля пресс-служба министерства здравоохранения республики сообщила, что двое первых пациентов, ранее зараженных коронавирусом, были выписаны из больниц в Евпатории и Саках.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 2 974 человек, из них на самоизоляции - 2 886 человека в стационарах - 66 человек, в обсерваторах - 22 человека. В регионе 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписаны из больниц пять человек. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.