Электроснабжение населенных пунктов Приморья восстановили после метели

ТАСС, 5 апреля. Энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов Приморского края, которое было приостановлено после метели. Об этом в воскресенье сообщили в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Бригады филиала "Приморские электрические сети" (АО "ДРСК") завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах и восстановили электроснабжение населенных пунктов Приморья, нарушенное непогодой. Сейчас специалисты филиала отрабатывают отдельные заявки потребителей по сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении на сайте компании.

Из-за сильного ветра и снегопада в субботу вечером в Приморье без электричества остались 18,3 тыс. человек в 22 населенных пунктах. В течение суток эта цифра увеличилась до 41,8 тыс. человек в 38 населенных пунктах. Помимо этого, обесточенными оставались 61 социально значимый объект региона.

По данным ДРСК, наибольшие повреждения во время непогоды были зафиксированы в центральных и южных районах края. Ликвидация последствий стихии проходила в круглосуточном режиме, в филиале продолжает действовать режим повышенной готовности.