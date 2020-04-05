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Электроснабжение населенных пунктов Приморья восстановили после метели

Из-за сильного снегопада и ветра в регионе без электричества оставались более 18 тыс. человек

ТАСС, 5 апреля. Энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов Приморского края, которое было приостановлено после метели. Об этом в воскресенье сообщили в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Бригады филиала "Приморские электрические сети" (АО "ДРСК") завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах и восстановили электроснабжение населенных пунктов Приморья, нарушенное непогодой. Сейчас специалисты филиала отрабатывают отдельные заявки потребителей по сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении на сайте компании.

Из-за сильного ветра и снегопада в субботу вечером в Приморье без электричества остались 18,3 тыс. человек в 22 населенных пунктах. В течение суток эта цифра увеличилась до 41,8 тыс. человек в 38 населенных пунктах. Помимо этого, обесточенными оставались 61 социально значимый объект региона.

По данным ДРСК, наибольшие повреждения во время непогоды были зафиксированы в центральных и южных районах края. Ликвидация последствий стихии проходила в круглосуточном режиме, в филиале продолжает действовать режим повышенной готовности.

Теги
РоссияПриморский край
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