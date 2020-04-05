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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Мурманской области увеличилось до 18

Три новых случая заражения COVID-19 зафиксировали в Кировске и Снежногорске

ТАСС, 5 апреля. Число жителей Мурманской области, у которых выявили коронавирус увеличилось до 18 человек. Медики зафиксировали три новых случая в двух городах региона: Кировске и в Снежногорске, говорится в воскресенье в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"По состоянию на 23:00 мск в Мурманской области подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом. Положительные диагнозы подтверждены у двух человек в Кировске, а также у одного в Снежногорске", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о 15 подтвержденных случаях.

По данным оперативного штаба, в регионе также увеличилось число жителей, у которых предварительно положительный результат на коронавирус. Зафиксирован 51 такой случай, в том числе - у двух несовершеннолетних. Один пациент выздоровел и выписан из больницы, 17 человек находятся в больнице с CОVID-19, в том числе один несовершеннолетний.

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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