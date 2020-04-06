Жена Ярошенко рассказала о ситуации с коронавирусом в тюрьме, где находится летчик

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в американской тюрьме "Данберри", где отбывает наказание летчик Константин Ярошенко, ухудшилась. Об этом в понедельник рассказала ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

"Сейчас "Данберри" на первом месте по заболеваемости. Ни в одной тюрьме такой заболеваемости нет. Костя говорит, там 100% заражены уже все. У кого какой иммунитет, кто-то выкарабкается, а кто-то нет. Ждать уже некуда, тюрьма заражена, вирус распространяется, - сказала жена летчика. - В госпитали их [заключенных] не отвозят, они забиты гражданским населением".

Она также рассказала, что американские власти предпринимают меры по переводу части заключенных под домашний арест, однако эта мера носит избирательный характер. "Там такие условия [перевода]: кому больше 60 лет, у кого сахарный диабет, куча заболеваний", - пояснила Ярошенко.

Ранее стало известно, что генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Бюро тюрем переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса. По данным агентства Reuters, это распоряжение в первую очередь коснется заключенных тюрем в Элктоне (штат Огайо) и Данберри (штат Коннектикут), так как там сложилась наиболее серьезная ситуация с распространением нового коронавируса.

О первых двух зараженных коронавирусом в исправительном учреждении, в котором содержат россиянина, стало известно 30 марта. Сам Ярошенко, по словам жены, продолжает испытывать проблемы со здоровьем: у него сохраняется кашель и повышенная температура. Медики тюремной санчасти диагностировали у летчика ОРВИ. Защита Ярошенко в пятницу подала прошение в Бюро тюрем США об освобождении россиянина из-за ситуации с коронавирусом.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.