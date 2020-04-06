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Пандемия коронавируса нового типа

Около 700 млн рублей направят на борьбу с коронавирусом в Чечне

По словам главы региона Рамзана Кадырова, в рамках договоренности между ним и министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в республику поступят 69 аппаратов ИВЛ

ГРОЗНЫЙ, 6 апреля. /ТАСС/. Около 700 млн рублей, в том числе средства из внебюджетных источников, планируют направить в Чечне на борьбу с новым видом коронавируса . Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В Чеченской Республике принимаются беспрецедентные меры борьбы COVID-19. На противодействие коронавирусу выделяется около 700 миллионов рублей. Это федеральные, республиканские и внебюджетные средства. В рамках договоренности между мною и министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в Чеченскую Республику поступят 69 аппаратов ИВЛ", - написал Кадыров.

По его словам, за последние трое суток в регионе не выявлено ни одного нового случая инфицирования. Всего в Чечне 36 положительных результатов по тест-системе, из них 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

"Они находятся в удовлетворительном состоянии, кроме одного пациента с сопутствующими патологиями. Он подключен к искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К сожалению, также зафиксирован один летальный исход", - добавил глава Чечни, заверив, что ни один житель региона, который по уважительным причинам не смог вернуться домой до 5 апреля, не останется без помощи.

В регионе объявлен карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости. Кроме того, с 5 апреля власти ужесточили контроль на границах.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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