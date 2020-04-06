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Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 43

Ранее сообщалось о 35 подтвержденных случаях заражения

ТАСС, 6 апреля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бурятии выросло до 43. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

На 4 апреля в регионе было подтверждено 35 случаев.

"В Республике Бурятия на 6 апреля 2020 года зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в федеральном бюджетном учреждении науки "Вектор" случаев заражения COVID-19 <...> На сегодня круг контактных лиц составляет 1 662 человека, все лабораторно обследованы", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции продлен в регионе до 30 апреля.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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