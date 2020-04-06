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Пандемия коронавируса нового типа

Врио губернатора Камчатки отметил несерьезное отношение населения к режиму самоизоляции

По словам Владимира Солодова, если удастся локализовать инфекцию на данном этапе, значит, и тяжелые последствия удастся предотвратить

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отметил несерьезное отношение жителей региона к режиму самоизоляции и заявил о необходимости усилить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства края.

"Простое перемещение по городу показывает, что люди относятся к ситуации недостаточно серьезно, много мам с детьми, людей пожилого возраста, активное движение транспорта. От наших действий сейчас зависит, по какому сценарию будут развиваться события дальше. Если мы локализуем инфекцию на данном этапе, значит, и тяжелые последствия удастся предотвратить. В этом направлении работу необходимо усилить уже в ближайшие часы", - приводят слова Солодова в пресс-службе регионального правительства.

В понедельник в ходе аппаратного совещания Солодов возглавил штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

В воскресенье власти Камчатки подтвердили два первых случая заражения коронавирусом в крае. До этого регион оставался в числе последних семи, где ранее не было зарегистрировано инфицированных.

С 1 апреля на Камчатке действует режим полной самоизоляции. Жителям края рекомендуется не покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, а также ситуаций, при которых имеется прямая угроза жизни и здоровью.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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