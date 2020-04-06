Дезинфекцию дорог, остановок и тротуаров начали в большинстве регионов ДФО

ТАСС, 6 апреля. Власти крупных городов в регионах Дальнего Востока приступили к дезинфекционной обработке городских улиц, остановок общественного транспорта и тротуаров в качестве меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса, сообщили ТАСС в мэриях городов.

На прошлой неделе во всех регионах Дальнего Востока из-за угрозы распространения коронавируса в том или ином виде ввели обязательную домашнюю самоизоляцию для жителей. Кроме того, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 26 марта поручил выделить дальневосточным субъектам свыше 1 млрд рублей дополнительных средств из внебюджетных источников на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений.

По поручению врио главы Петропавловска-Камчатского Константина Брызгина в краевой столице в понедельник началась санитарная обработка мест массового посещения. "С понедельника подрядные организации приступят к комплексной помывке автобусных остановок специальным раствором, включая внутренние и наружные панели, периметр, урны и скамейки. Это первый этап обработки. В общей сложности предстоит вымыть порядка 200 автобусных павильонов, расположенных на территории городского округа", - уточнили ТАСС в городском управлении дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства.

Управляющие организации Петропавловска-Камчатского также получили письменные рекомендации по санобработке подъездов жилых домов, в том числе дверей, дверных ручек, домофонов, почтовых ящиков, перил, лестниц. В Еврейской автономной области приступили к дезинфекции Октябрьского района, где проживает заразившаяся коронавирусом семья с ребенком. Сейчас все они находятся в больнице в Биробиджане.

Обработка продолжается

Другие крупные города Дальнего Востока начали подобную работу на прошлой неделе и продолжают ее в понедельник. В Хабаровске обработка ведется хлорсодержащей жидкостью в концентрации, безопасной для людей, животных и растительности, но при этом убивающей инфекцию. Тротуары и бульвары здесь обрабатываются в дневное время, а дороги с использованием поливомоечных автомобилей - по ночам.