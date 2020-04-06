Дезинфекцию дорог, остановок и тротуаров начали в большинстве регионов ДФО

ТАСС, 6 апреля. Власти крупных городов в регионах Дальнего Востока приступили к дезинфекционной обработке городских улиц, остановок общественного транспорта и тротуаров в качестве меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса, сообщили ТАСС в мэриях городов.
На прошлой неделе во всех регионах Дальнего Востока из-за угрозы распространения коронавируса в том или ином виде ввели обязательную домашнюю самоизоляцию для жителей. Кроме того, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 26 марта поручил выделить дальневосточным субъектам свыше 1 млрд рублей дополнительных средств из внебюджетных источников на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений.
По поручению врио главы Петропавловска-Камчатского Константина Брызгина в краевой столице в понедельник началась санитарная обработка мест массового посещения. "С понедельника подрядные организации приступят к комплексной помывке автобусных остановок специальным раствором, включая внутренние и наружные панели, периметр, урны и скамейки. Это первый этап обработки. В общей сложности предстоит вымыть порядка 200 автобусных павильонов, расположенных на территории городского округа", - уточнили ТАСС в городском управлении дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства.
Управляющие организации Петропавловска-Камчатского также получили письменные рекомендации по санобработке подъездов жилых домов, в том числе дверей, дверных ручек, домофонов, почтовых ящиков, перил, лестниц. В Еврейской автономной области приступили к дезинфекции Октябрьского района, где проживает заразившаяся коронавирусом семья с ребенком. Сейчас все они находятся в больнице в Биробиджане.
Обработка продолжается
Другие крупные города Дальнего Востока начали подобную работу на прошлой неделе и продолжают ее в понедельник. В Хабаровске обработка ведется хлорсодержащей жидкостью в концентрации, безопасной для людей, животных и растительности, но при этом убивающей инфекцию. Тротуары и бульвары здесь обрабатываются в дневное время, а дороги с использованием поливомоечных автомобилей - по ночам.
В Биробиджане к этой работе подключились военные специалисты. "Обеззараживание улиц проводят военные радиационной, химической и биологической защиты вместе с представителями управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города. Дезинфицирующие реагенты разводят в военной автоцистерне и распыляют их. Накануне работы по дезинфекции провели на автовокзале, привокзальной площади, Сквере Победы и Арбате. Далее специальным раствором будут обрабатывать театральную площадь, набережную реки Бира, площадь имени Ленина и парк культуры и отдыха", - сообщает мэрия.
Как сообщили ТАСС сахалинские власти, в регионе санитарная обработка городских улиц также началась с прошлой недели. Для этого применяются различные дезинфекционные средства и даже шампунь. Обработка выполняется в соответствии с установленным планом. В некоторых многоквартирных жилых домах люди сами выходят на обработку подъездов: лестниц, лестничных пролетов, входных дверей и лифтов.
Во Владивостоке, где обработку улиц также начали в середине прошлой недели, работы также ведутся круглые сутки. Специалисты обрабатывают дезинфицирующими средствами остановки, переходы, тротуары и общественные пространства краевого центра. Так, в понедельник с раннего утра службы обрабатывают спецсредствами гостевой маршрут (дорогу от въезда в город к центральной площади) и главную дорогу на острове Русском - Университетский проспект.