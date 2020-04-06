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Пандемия коронавируса нового типа

В Амурской области число зараженных коронавирусом выросло до четырех

Ранее сообщалось об одной пациентке с подтвержденным диагнозом

ТАСС, 6 апреля. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Амурской области выросло до четырех. Состояние пациентов с коронавирусом в Якутии, Камчатском крае и Забайкалье удовлетворительное. Об этом сообщили журналистам в понедельник власти самих регионов.

В Амурской области подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции еще у трех жителей, которые являются членами семьи первого заболевшего. По информации пресс-службы правительства региона, заболевание у них протекает в легкой форме. "Они госпитализированы в боксированные палаты инфекционной больницы. Состояние удовлетворительное", - сообщает пресс-служба в релизе. Уточняется, что угрозы распространения заболевания нет. У первой заболевшей получен первый отрицательный результат на COVID-19, что означает о переходе в стадию выздоровления.

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В Якутии, по данным оперативного штаба, подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, выздоровели шестеро. "Сегодня в больнице с подтвержденным диагнозом [с коронавирусом] находятся девять человек, состояние у всех стабильное. Мы надеемся, что на этой неделе у нас будут новые выздоровевшие", - сообщил на брифинге в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.

В Забайкальском крае 4 апреля был обнаружен первый случай наличия коронавирусной инфекции. "Положительный результат подтвержден у жительницы Читы, прилетевшей из Москвы. Среди пассажиров этого рейса не выявлено заболевших. На данный момент женщина находится на лечении в первой городской больнице", - сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

В Камчатском крае состояние двоих заболевших коронавирусом медики оценивают как удовлетворительное. "Состояние пациентов оценивается как относительно удовлетворительное, подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких на данный момент им не требуется", - сообщили ТАСС в краевом министерстве здравоохранения. Там отметили, что оба заболевших не покидали территорию РФ в последнее время, но посещали другие регионы страны.

Теги
РоссияКамчатский крайЯкутияЗабайкальский крайАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
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