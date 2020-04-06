В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Система электронных пропусков будет введена в Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса во вторник 7 апреля. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

Система пропусков начнет действовать для жителей, которым необходимо попасть на рабочее место и обратно во время режима самоизоляции. "Пропуск - это СМС, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте правительства. Как отмечается, эта мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса.

Речь идет о врачах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, фармацевтах, спасателях и сотрудниках других организаций и предприятий, которые продолжат трудиться в апреле, несмотря на нерабочий месяц. Такой перечень формируется на основании списков, представляемых министерствами края, профильными департаментами и агентствами. Появление на улице без прoпуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции.

Если во время режима самоизоляции гражданина на улице остановят сотрудники правоохранительных органов, он должен будет предъявить: паспорт, СМС-пропуск от регионального портала госуслуг и справку с места работы. Если деятельность работника предполагает передвижения по гoроду, отличные от маршрута "дом - работа - дом", это должно быть отражено в справке.

В Приморье подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции, один пациент умер, двое - выписаны. В понедельник был официально лабораторно подтвержден тест на коронавирус у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 после возвращения из-за границы с симптомами ОРВИ. В настоящее время лечение получают пять человек. Всего на территории региона под медицинским наблюдением находится 41 человек.

В 8:29 мск добавлены подробности после второго абзаца.