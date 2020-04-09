Губернатор Калининградской области поздравил жителей с 75-летием штурма Кенигсберга

КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поздравил жителей региона с 75-й годовщиной штурма Кенигсберга (ныне Калининград). Обращение опубликовано на официальном сайте областного правительства.

Штурм города-крепости начался 6 апреля 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции советских войск и завершился капитуляцией его гарнизона спустя три дня, 9 апреля. Эта дата ежегодно широко отмечалась в Калининграде, но в этом году торжественные мероприятия отменены из-за пандемии в связи с действующим в области до 12 апреля режимом общей самоизоляции.

"Ровно 75 лет назад советские войска нанесли в Восточной Пруссии сокрушительное поражение немецко-фашистскому врагу. Противник, который покушался на жизнь и свободу нашего народа, после ожесточенных боев сдал Кенигсберг, считавшийся прежде неприступной крепостью. Эта победа приблизила разгром немецко-фашистских войск, крах нацизма и начало мирной жизни. <...> Сегодняшняя дата особенно дорога нам, жителям Калининградской области. Ведь 9 апреля 1945 года стало точкой отсчета в истории нашей малой родины", - говорится в обращении губернатора на сайте правительства области.

Алиханов подчеркнул, что регион хранит память о подвиге советских солдат, победивших фашизм, и отдает дань уважения тем, кто восстанавливал область в послевоенные годы.

Штурмом Кенигсберга руководил маршал Советского Союза Александр Василевский, чье имя носит одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, было захвачено более двух тысяч орудий, 1652 миномета и 128 самолетов.

По решению Потсдамской конференции 1945 года часть Восточной Пруссии современная Калининградская область вместе с Кенигсбергом была передана Советскому Союзу. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.