В Крыму будут отправлять на самоизоляцию всех приезжающих из других регионов

В ходе совещания председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк предложил внести соответствующие поправки в указ главы региона о введении режима повышенной готовности. "Есть предложение сегодня внести в указ поправки по поводу прибывших не только из Москвы и Санкт-Петербурга, а всех граждан, пребывающих на территорию Республики Крым. Они обязаны обеспечить режим самоизоляции на срок 14 дней по прибытии на территорию Республики Крым, то есть не посещать места работы, учебы, исключить посещение общественных мест", - предложил Гоцанюк.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Самоизоляция в течение 14 дней станет в период пандемии обязательным требованием для всех, кто приехал на территорию Крыма из других регионов России. Такое решение глава региона Сергей Аксенов принял в четверг на совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Глава Крыма предложение поддержал. "Согласен. Есть, коллеги другие мнения? Поддерживаем, договорились", - сказал Аксенов.

Гоцанюк также добавил, что приезжающих будут оповещать об обязанности самоизолироваться при въезде на территорию Крыма. "На пунктах пропуска при въезде в Республику Крым - не только в аэропорту, но и на Крымском мосту - всем гражданам будет выдаваться памятка, в которой будут обозначены все меры поведения граждан в период нахождения на самоизоляции", - сказал глава крымского правительства.

Аксенов также призвал предприятия и организации пока не отправлять своих сотрудников в командировку в Крым. "Лучшая помощь - в командировку в Республику Крым не ехать, пока не закончатся мероприятия. Благодарны всем, кто хочет приехать и помочь, но сейчас такое время, когда режим разобщения - это лучшее средство победить вирус", - сказал Аксенов.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 3 139 человек, из них на самоизоляции - 2 944 человека. В регионе 26 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц восемь человек. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.