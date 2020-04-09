Минздрав запустил чат-боты в ICQ New и WhatsApp для информирования о коронавирусе

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минздрав запустил чат-боты в мессенджерах ICQ New и WhatsApp, с помощью которых можно получить ответы на вопросы о новой коронавирусной инфекции, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"Чат-боты Минздрава России позволят гражданам получать ответы на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе в режиме 24/7. Они предоставляют информацию по таким темам, как методы диагностики и профилактики коронавируса, актуальные данные о распространении пандемии, рекомендации по пребыванию дома, советы туристам и самые часто встречающиеся мифы о COVID-19", - говорится в сообщении.

Медицинские работники благодаря сервису также могут получить оперативный доступ к методическим рекомендациям по лечению пациентов. Кроме того, бот позволяет по единому номеру горячей линии связаться с экспертом для получения консультации в экстренных случаях. "Чат-бот станет еще одной возможностью для каждого получить удобным и простым способом достоверную информацию о коронавирусе", - отметил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, слова которого приводит пресс-служба.

Чтобы воспользоваться чат-ботом в ICQ New необходимо ввести в поиске @minzdravbot. Для подключения к боту в WhatsApp нужно сохранить номер +7 495 624-01-68 в контактах телефона, а затем отправить любое текстовое сообщение на этот номер в мессенджере. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Минздрава.