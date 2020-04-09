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Кабмин выделит более 1 млрд рублей на реконструкцию цирка в Волгограде

Работы пройдут с 2021 по 2024 годы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 1,1 млрд рублей на реконструкцию волгоградского цирка в течение 2021-2024 годов. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. 

"Осуществить в 2021 - 2024 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и реконструкцию объекта капитального строительства федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" - "Волгоградский государственный цирк", - сказано в документе.

В приложении к документу указано, что предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства составляет на все 4 года 1,16 млрд рублей.

Директор волгоградского цирка Игорь Смирнов ранее в беседе с ТАСС отмечал, что зданию цирка больше 50 лет, и оно давно требует ремонта.

Волгоградский цирк открылся в 1967 году. На его арене в разные годы выступали звезды советского и российского цирка - Олег Попов, Игорь Кио, братья Запашные и многие другие. За 51 год на представлениях артистов цирка не только в здании, но и на других площадках Волгограда и области побывало около 20 миллионов зрителей.

Теги
РоссияВолгоградская область
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