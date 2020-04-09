Темпы роста числа зараженных в СКФО снизились вдвое

НАЛЬЧИК, 9 апреля. /ТАСС/. Почти вдвое меньше новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в регионах Северного Кавказа за минувшие сутки, всего 26. Власти регионов составляют списки ключевых предприятий, которые получат поддержку в период пандемии, оснащают больницы дополнительными койками и оборудованием, а жители и волонтеры проводят благотворительные акции по поддержке тех, кто оказался в трудной ситуации из-за коронавируса.

Новые случаи - в трех регионах

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в трех регионах из семи: в Ставропольском крае - три, в Карачаево- Черкесии - три, в Северной Осетии - семь и в Дагестане - 13. Наибольшее количество подтвержденных случаев в округе, по последним данным, в Дагестане - всего 57. Всего в республике по состоянию на четверг 4 178 обследованных, 3 667 человек находятся на домашней изоляции, четыре человека выздоровели. По данным Минздрава республики благодаря усилиям медиков накануне из реанимации в связи с улучшением состояния здоровья переведены шесть человек, в их числе и 85-летняя пациентка с коронавирусом.

В остальных четырех регионах Северного Кавказа - Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии - не зафиксировано ни одного нового случая за сутки. По информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, в субъектах СКФО на 9 апреля всего зарегистрировано 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались из лечебных учреждений 16 пациентов. Общее количество жителей округа, находящихся с подозрением на заболевание (с первичным положительным тестом), - 127 человек, всего изолировано 6 977 граждан.

Поддержка медиков и предприятий

Регионы в условиях пандемии уделяют особое внимание оснащению медучреждений и поддержке медиков. Все регионы увеличивают число коек для приема зараженных, закупают или планируют закупки аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, на базе центров занятости начали ставить на учет тех, кто остался без заработка из-за угрозы коронавируса.

Также в регионах составляют списки системообразующих организаций для обеспечения устойчивости экономики, которые получат поддержку. Так, в Ингушетии в перечень вошли 16 предприятий, занимающиеся, в том числе, производством молочной продукции, минеральной воды, овощей и фруктов. Работу возобновят поставщики стройматериалов, ресурсоснабжающие организации, операторы по вывозу мусора и нефтедобывающие предприятия.

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал распоряжение об утверждении такого перечня организаций, в него вошли, в том числе, заведения общепита, предлагающие еду на вынос, интернет-магазины и службы доставки, перевозчики пассажиров и грузов, службы жилищно-коммунального хозяйства, дорожные службы, организации социального обслуживания, соцзащиты, службы занятости.

"Мы вместе"

Регионы Северного Кавказа активно участвуют во всероссийской волонтерской акции "Мы вместе", которая создана для помощи пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на самоизоляции. Так, в рамках акции в магазинах Нальчика размещаются специальные продуктовые боксы, куда покупатели смогут пожертвовать продукты длительного хранения в целой фабричной упаковке. Тележки устанавливают после зоны касс, а собранные продукты передают в региональный волонтерский штаб акции, сформированные наборы волонтеры направят нуждающимся. Штаб акции Северной Осетии уже выполнил более 600 заявок от маломобильных, одиноких и пожилых жителей региона, находящихся в режиме самоизоляции, к работе также подключились предприниматели и просто неравнодушные граждане.

В КЧР волонтеры раздали более 20 тыс. бесплатных масок. В города и районы республики направлено 70 т сахара, который будет передан на нужды малообеспеченных и многодетных семей, пожилых людей и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В Чечне от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 33 тыс. семей получили продуктовые наборы. Акция Минтруда Дагестана при активном содействии благотворительных фондов позволила обеспечить продуктами питания и предметами первой необходимости около 3 тыс. семей.

В Ингушетии Ассоциация благотворительных фондов региона проводит акцию, в рамках которой более 1 тыс. малоимущих и многодетных семей получат продуктовые наборы и наборы с бытовой химией. Подобные акции проходят в каждом районе, их инициаторами становятся меценаты, власти и небезразличные местные жители. Так, в горном Джейрахском районе жителям горных поселений раздали около 1 тыс. т сырого мяса. В регионе раздают не только продукты, но и индивидуальные средства защиты.

На Ставрополье создан краевой благотворительный фонд для оказания помощи нуждающимся в поддержке в условиях распространения коронавируса. Ряд крупных предприятий, работающих на территории края, уже выразили готовность направить средства на благотворительные цели. Планируется, что первой благотворительной акцией станет обеспечение продовольственными наборами нуждающихся в поддержке жителей субъекта. Прежде всего речь идет о многодетных семьях, одиноких пожилых людях, малоимущих гражданах и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

О ситуации с вирусом

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.