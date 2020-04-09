В Воронеже женщина сбежала из больницы после посещения зараженного коронавирусом отца

ВОРОНЕЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из больницы. Об этом сообщил в четверг в официальном канале сети WhatsApp руководитель пресс-службы правительства Воронежской области Артем Сокольников.

"В четверг, 9 апреля, по сигналу медработников полиция задержала женщину, которая в городской больнице № 8 вопреки установленному порядку проконтактировала с отцом. Он болен коронавирусом. Женщина забаррикадировалась в палате родственника накануне, 8 апреля, требуя отпустить его домой. Также она отказалась изолироваться в стационаре для проведения тестирования на Covid-2019. Прибывшие на место сотрудники полиции смогли обеспечить доступ врачей к больному, но на следующий день женщина сбежала", - сообщил Сокольников.

По его данным, сбежавшую женщину доставили в ту же больницу, что и ее отца, у нее взяли первый анализ на коронавирус. Полиция составила на нее протокол по ст. 6.3 КоАП ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), материал направлен в Левобережный суд Воронежа.

Как добавил Сокольников, женщину задержали в городском пассажирском автобусе, водителя и четырех пассажиров автобуса также отправили на самоизоляцию и под регулярное медицинское наблюдение.

На данный момент в Воронежской области заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 33 человек, в больницах изолированы до получения результатов анализов 64 человек, под наблюдением медиков на дому находятся 210 человек.

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.