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Единороссы просят кабмин доработать проект о дистанционном медосмотре для водителей

Нововведение будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, считает зампредседателя думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме просят кабмин завершить работу над законопроектом о дистанционном медицинском осмотре для водителей. Такие инициативы содержатся в официальных предложениях фракции по итогам встречи в четверг с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которые направлены в кабмин.

Согласно документу (есть в распоряжении ТАСС), депутаты просят кабмин завершить работу над законопроектом "вместе с Государственной Думой". Нововведение будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, считает зампредседателя думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский ("Единая Россия").

"Принятие данного закона даст возможность провести медосмотр сотрудников перед выходом на работу, не вызывая врачей на место. Это сократит время и создаст условия для выхода водителей на работу здоровыми", - приводит пресс-служба партии в четверг слова Афонского.

По его словам, закон о дистанционном медосмотре для водителей сегодня крайне необходим с учетом дефицита медицинских кадров. Новая система "поможет выявлять случаи, когда водители, рассчитывая на "авось", выходят в рейс не совсем здоровыми", отмечает депутат.

Законопроект о возможности проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств с применением телемедицины сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству. Инициативу внесли в нижнюю палату парламента депутат фракции ЛДПР Александр Старовойтов и член Совфеда Алексей Русских в сентябре 2017 года. В марте 2019 года комитет рекомендовал принять инициативу в первом чтении.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРусских, Алексей ЮрьевичАфонский, Владимир ИгорьевичСтаровойтов, Александр Сергеевич
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