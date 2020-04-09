В Северной Осетии выздоровел первый человек с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 апреля. /ТАСС/. Первый выздоровевший после заражения коронавирусом пациент появился в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания оперативного штаба под председательством главы региона Вячеслава Битарова.

"Но добрая новость - не повод ослаблять бдительность и работу по предотвращению распространения инфекции. Вячеслав Битаров призвал членов оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РСО - Алания и все ответственные структуры усилить меры, чтобы не допустить критической ситуации, ведь сегодня в республике наблюдается рост числа заболевших", - говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии поручил руководителю штаба, председателю правительства республики Таймуразу Тускаеву и министру здравоохранения Тамерлану Гогичаеву определить еще одно медицинское учреждение, которое будет принимать пациентов с подозрением на коронавирус в случае заполнения клинической больницы скорой помощи.

"Мы должны понимать, что возможна любая ситуация, а для этого необходимо иметь запас прочности. Поэтому следует подготовить не только резервную больницу, но и районные медучреждения. Будем надеяться, что все это не понадобится, но следует быть во всеоружии", - сказал он.

Как отметил Битаров, необходимо пересмотреть план мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции с учетом тех поручений, которые дал президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов 8 апреля. Новый комплексный план должен включать всесторонние меры по линии здравоохранения, экономики, социальной поддержки нуждающимся категориям граждан. Данный план будет согласован с федеральным оперативным штабом.

На территории Северной Осетии зарегистрировано 22 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Один человек умер.