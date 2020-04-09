{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии выздоровел первый человек с коронавирусом

Глава региона Вячеслав Битаров при этом призвал все ответственные структуры усилить меры, чтобы не допустить критической ситуации

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 апреля. /ТАСС/. Первый выздоровевший после заражения коронавирусом пациент появился в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания оперативного штаба под председательством главы региона Вячеслава Битарова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Но добрая новость - не повод ослаблять бдительность и работу по предотвращению распространения инфекции. Вячеслав Битаров призвал членов оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РСО - Алания и все ответственные структуры усилить меры, чтобы не допустить критической ситуации, ведь сегодня в республике наблюдается рост числа заболевших", - говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии поручил руководителю штаба, председателю правительства республики Таймуразу Тускаеву и министру здравоохранения Тамерлану Гогичаеву определить еще одно медицинское учреждение, которое будет принимать пациентов с подозрением на коронавирус в случае заполнения клинической больницы скорой помощи.

"Мы должны понимать, что возможна любая ситуация, а для этого необходимо иметь запас прочности. Поэтому следует подготовить не только резервную больницу, но и районные медучреждения. Будем надеяться, что все это не понадобится, но следует быть во всеоружии", - сказал он.

Как отметил Битаров, необходимо пересмотреть план мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции с учетом тех поручений, которые дал президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов 8 апреля. Новый комплексный план должен включать всесторонние меры по линии здравоохранения, экономики, социальной поддержки нуждающимся категориям граждан. Данный план будет согласован с федеральным оперативным штабом.

На территории Северной Осетии зарегистрировано 22 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Один человек умер.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Главу ВОЗ пригласили в Сенат США для отчета о борьбе с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС