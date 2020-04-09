Городская больница в Стерлитамаке закрылась на карантин

ТАСС, 9 апреля. Городская больница в Стерлитамаке Республики Башкортостан закрылась на карантин, сообщило медучреждение в четверг.
"В связи с проведением карантинных мероприятий приостановлена госпитализация в стационар городской клинической больницы № 1 в городе Стерлитамак", - говорится в сообщении больницы.
По данным местных СМИ, больница могла закрыться из-за подтвердившегося случая заражения коронавирусом одного из пациентов, однако официально эти данные не подтверждаются.
"Происходит промывка учреждения для подготовки ЛПУ (лечебно-профилактическое учреждение) в условиях госпиталя", - сказал ТАСС главный врач Андрей Палтусов.
По данным на 9 апреля, в регионе подтверждено 22 случая заражения коронавирусом, шесть человек выписаны из больницы, одна заразившаяся умерла.