Спецрейс для возвращения граждан Италии на родину вылетел из Москвы в Рим

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Специальный чартерный рейс итальянской авиакомпании Neos для возвращения граждан Италии из России на родину вылетел из московского аэропорта Шереметьево.

"Сначала самолет направится в петербургский аэропорт Пулково, откуда в 22:50 вылетит в Рим. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Фьюмичино - 01:30 (10 апреля), - говорится в сообщении посольства Италии в сети Facebook.

В Италию, ранее напомнили в диппредставительстве, разрешен въезд только "по причинам работы, здоровья или абсолютной срочности". Кроме того, можно возвращаться к гражданам страны или иностранцам, временно проживающим в республике.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано свыше 139 тыс. случаев заражения, умерли более 17,6 тыс. человек, почти 26,5 тыс. выздоровели.