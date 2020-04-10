Посольство РФ на Кипре доставит автобусами в аэропорт Ларнаки пассажиров рейса "Аэрофлота"

НИКОСИЯ, 10 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Республике Кипр утром в пятницу доставит автобусами в международный аэропорт города Ларнака тех пассажиров, которые вылетят в этот день с острова в Санкт-Петербург и Москву вывозным рейсом "Аэрофлота". Об этом дипломатическое представительство РФ информировало вечером в четверг в Facebook .

"Вниманию росграждан на Кипре. 10 апреля посольство организует трансфер в аэропорт для нуждающихся граждан, которые зарегистрировались на рейс AFL2073 Ларнака - Санкт-Петербург - Москва по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1", - сказано в сообщении.

Трансферы будут осуществлены из трех городов: Никосии, Лимасола и Пафоса. Сбор пассажиров в кипрской столице состоится в 8:45 утра (летнее кипрское время совпадает с московским) у здания посольства России, в Пафосе и Лимасоле - у зданий Почетных консульств России в этих городах, соответственно в 8:00 и 9:00 утра. Из всех этих городов автобусы отправятся в аэропорт Ларнаки через полчаса после сбора. "Обращаем внимание, что с учетом ограниченности мест в автобусах преимущественным правом посадки будут обладать семьи с детьми и пожилые люди", - говорится в сообщении посольства.

Российское диппредставительство также организует в пятницу в 8 часов утра переход через "Зеленую линию" - буферную зону ООН - тех российских граждан, которые захотят перейти из турецкого севера Кипра на греческий юг, то есть из самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) на территорию, подконтрольную властям Республики Кипр - ведь иначе они не смогут добраться до Ларнаки и вылететь в Россию. Этот переход через закрытую в условиях пандемии коронавируса межобщинную границу будет осуществляться организованно при участии сотрудников посольства РФ на КПП "Метехан (Кермиа) - Айос-Дометиос" в западной части Никосии. Россиянам, находящимся сейчас в ТРСК, придется добираться до этого КПП самостоятельно, предварительно получив у властей самопровозглашенной республики разрешение на передвижение, о чем посольство заблаговременно уведомило их на своей странице в Facebook.

Вылет рейса "Аэрофлота" AFL2073 по маршруту Ларнака - Санкт-Петербург - Москва для вывоза российских граждан на родину состоится 10 апреля в 14:35. Этот перелет, как отмечено в сообщении российского посольства, "возможен только для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области".