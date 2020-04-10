{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Посольство РФ на Кипре доставит автобусами в аэропорт Ларнаки пассажиров рейса "Аэрофлота"

Трансферы осуществят из трех городов: Никосии, Лимасола и Пафоса

НИКОСИЯ, 10 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Республике Кипр утром в пятницу доставит автобусами в международный аэропорт города Ларнака тех пассажиров, которые вылетят в этот день с острова в Санкт-Петербург и Москву вывозным рейсом "Аэрофлота". Об этом дипломатическое представительство РФ информировало вечером в четверг в Facebook.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Вниманию росграждан на Кипре. 10 апреля посольство организует трансфер в аэропорт для нуждающихся граждан, которые зарегистрировались на рейс AFL2073 Ларнака - Санкт-Петербург - Москва по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1", - сказано в сообщении.

Трансферы будут осуществлены из трех городов: Никосии, Лимасола и Пафоса. Сбор пассажиров в кипрской столице состоится в 8:45 утра (летнее кипрское время совпадает с московским) у здания посольства России, в Пафосе и Лимасоле - у зданий Почетных консульств России в этих городах, соответственно в 8:00 и 9:00 утра. Из всех этих городов автобусы отправятся в аэропорт Ларнаки через полчаса после сбора. "Обращаем внимание, что с учетом ограниченности мест в автобусах преимущественным правом посадки будут обладать семьи с детьми и пожилые люди", - говорится в сообщении посольства.

Российское диппредставительство также организует в пятницу в 8 часов утра переход через "Зеленую линию" - буферную зону ООН - тех российских граждан, которые захотят перейти из турецкого севера Кипра на греческий юг, то есть из самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) на территорию, подконтрольную властям Республики Кипр - ведь иначе они не смогут добраться до Ларнаки и вылететь в Россию. Этот переход через закрытую в условиях пандемии коронавируса межобщинную границу будет осуществляться организованно при участии сотрудников посольства РФ на КПП "Метехан (Кермиа) - Айос-Дометиос" в западной части Никосии. Россиянам, находящимся сейчас в ТРСК, придется добираться до этого КПП самостоятельно, предварительно получив у властей самопровозглашенной республики разрешение на передвижение, о чем посольство заблаговременно уведомило их на своей странице в Facebook.

Вылет рейса "Аэрофлота" AFL2073 по маршруту Ларнака - Санкт-Петербург - Москва для вывоза российских граждан на родину состоится 10 апреля в 14:35. Этот перелет, как отмечено в сообщении российского посольства, "возможен только для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Теги
КипрРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Забайкалье полиция выявила более 1 тыс. жителей, нарушивших режим самоизоляции
По данным пресс-службы регионального правительства, нарушителям может грозить штраф до 30 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС