Генсек ООН призвал Совет Безопасности к солидарности перед лицом пандемии

ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен проявить единство перед угрозой пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на закрытом видеозаседании Совета Безопасности всемирной организации. Текст его выступления распространен пресс-службой ООН.

"Вовлеченность в ситуацию Совета Безопасности принципиально важна для того, чтобы сгладить негативное воздействие пандемии [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 на мир и безопасность", - сказал он.

"В это непростое время многое будет значить единство Совета", - предупредил генсек. - Чтобы пересилить пандемию, мы должны работать сообща, продемонстрировать большую солидарность".

Также Гутерриш предупредил Совет о бедственном финансовом положении ООН в связи с необходимостью выделения дополнительных средств для помощи наиболее уязвимым странам. "Нам нужно иметь определенные ресурсы [для сдерживания заболевания]. ООН находится в рискованном финансовом положении, денег на данный момент хватит для финансирования миротворческих операций только до конца июня", - сообщил он.

Выработка резолюции

Долгое время СБ ООН не считал необходимым проведение встречи по теме коронавируса, так как вопрос эпидемий не стоит в повестке Совета. В четверг 15 стран в видеоформате все-таки впервые обсудили влияние пандемии на темы, стоящие на контроле СБ ООН.

Как стало известно ТАСС от дипломатических источников, ранее Франция вынесла на рассмотрение Совета проект резолюции. В документе содержится призыв ко всем странам транспарентно делиться своими данными по эпидемиологической ситуации. В ней также выражается поддержка лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией. В то же время президент США Дональд Трамп в начале недели раскритиковал действия ВОЗ и пригрозил уменьшить финансирование организации. Пока проект резолюции СБ находится на стадии обсуждения.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. смертельных исходов.