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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор назвал ношение медицинской маски одной из мер для профилактики COVID-19

В то же время в ведомстве отметили, что ненадлежащее использование маски может снизить ее эффективность
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор отметил ношение медицинской маски как одну из профилактических мер для ограничения распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

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Так как новый коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным либо контактным путем, "ношение медицинской маски может выступать одной из профилактических мер для ограничения нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также привел на своей странице обновленные рекомендации ВОЗ по использованию масок. Согласно этим рекомендациям, любой человек, который находится в тесном контакте (в пределах 1 метра) с человеком, имеющим респираторные симптомы (чихание, кашель и другие), подвергается риску воздействия потенциально инфицированных капельных частиц. Однако отмечается, что использования лишь маски недостаточно для адекватного уровня защиты, эта мера должна сочетаться с гигиеной рук и другими мерами профилактики.

При этом подчеркивается, что ненадлежащее использование маски может снизить ее эффективность. Также ношение медицинских масок при отсутствии показаний может увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению другими важными мерами. Эту же мысль выразил 6 апреля на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, высказав обеспокоенность, что использование масок широкими слоями населения может усугубить их нехватку для людей, которые больше всего в них нуждаются.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. смертельных исходов.

Теги
РоссияТедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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