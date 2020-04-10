Саратовская область направит более 3 млрд рублей на развитие здравоохранения

САРАТОВ, 10 апреля. /ТАСС/. Саратовская область получила более 3 млрд рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на развитие здравоохранения, в том числе на закупку необходимого в условиях пандемии медоборудования. Об этом в среду сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в Госдуму.

"Средства на поддержку здравоохранения Саратовской области поступили в регион. Федеральный центр выделил Саратовской области 3 млрд 79 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам Володина, такое решение было принято в том числе с учетом непростой ситуации с коронавирусом.

"Много проблем существует в Саратовской области в этой сфере. [Выделение средств] позволит многие проблемы решить, повысить качество здравоохранения, а самое главное, мы сможем в ситуации вызовов, которые несет коронавирусная инфекция, защитить врачей, персонал, наполнить больницы всем необходимым", - сказал Володин в видеообращении, размещенном на странице.

Он уточнил, что важно, чтобы была сформирована программа развития саратовского здравоохранения в нынешних условиях.

В настоящий момент в регионе 34 лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. Два пациента выписаны после выздоровления, еще двое умерли от тяжелых сопутствующих заболеваний.