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Пандемия коронавируса нового типа

Саратовская область направит более 3 млрд рублей на развитие здравоохранения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает важным формирование программы развития здравоохранения региона в условиях коронавируса

САРАТОВ, 10 апреля. /ТАСС/. Саратовская область получила более 3 млрд рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на развитие здравоохранения, в том числе на закупку необходимого в условиях пандемии медоборудования. Об этом в среду сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в Госдуму.

"Средства на поддержку здравоохранения Саратовской области поступили в регион. Федеральный центр выделил Саратовской области 3 млрд 79 млн рублей", - говорится в сообщении.

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По словам Володина, такое решение было принято в том числе с учетом непростой ситуации с коронавирусом.

"Много проблем существует в Саратовской области в этой сфере. [Выделение средств] позволит многие проблемы решить, повысить качество здравоохранения, а самое главное, мы сможем в ситуации вызовов, которые несет коронавирусная инфекция, защитить врачей, персонал, наполнить больницы всем необходимым", - сказал Володин в видеообращении, размещенном на странице.

Он уточнил, что важно, чтобы была сформирована программа развития саратовского здравоохранения в нынешних условиях.

В настоящий момент в регионе 34 лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. Два пациента выписаны после выздоровления, еще двое умерли от тяжелых сопутствующих заболеваний.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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