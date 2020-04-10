"ВКонтакте" запустила агрегатор развлекательного и образовательного контента

"ВКонтакте" запустила мини-приложение "Дома посмотрю" с афишей проходящих в соцсети онлайн-мероприятий, а также подборками статей и видео. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

В сервисе, в частности, собраны трансляции спектаклей, концертов, чемпионатов, лекций, также подборки образовательных курсов, видео для занятий спортом и игр про эпидемии.

Пользователи смогут добавить события в свое расписание, которое будет регулярно обновляться.

Приложение создано на платформе VK Mini Apps, оно работает в мобильном приложении и в десктопной версии.

Ранее "ВКонтакте" запустила ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников и открыла программу поддержки НКО, которые готовы заниматься профилактикой коронавируса и реализовывать связанные с ним проекты.