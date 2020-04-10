В штате Нью-Йорк коронавирусом заражено больше людей, чем в Испании

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк в пятницу превысило число инфицированных в Испании, занимающей вторую строчку в списке стран с наибольшим числом лиц, у которых диагностирован коронавирус. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса.

В штате Нью-Йорк выявлено более 162 тыс. случаев заражения коронавирусом, в то время как в Испании - 157 тыс. случаев. Из 16,6 тыс. случаев смерти от пандемии, зарегистрированных в США, 7067 произошло в штате Нью-Йорк.

Как сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на представителя бюро судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка Айю Уорти-Дэвис, 15 групп по четыре человека, в составе которых работники моргов и военнослужащие Армии США и Национальной гвардии, работают сменами по 12 часов и принимают в сутки до 280 тел умерших. "Многие из них, возможно, стали жертвами коронавируса, но не учтены в официальной сводке", отметила газета.