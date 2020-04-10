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Власти Китая исключили собак из списка животных, разрешенных для употребления в пищу

В Пекине заявили, что собака является особым спутником человека, поэтому ее не стоит относить к категории животных, предназначенных для употребления в пищу
Описание
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ПЕКИН, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и деревни КНР исключило собак из пока еще не утвержденного списка животных, официально разрешенных для употребления в пищу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Соответствующая инициатива была выдвинута в ходе рассмотрения обновленного перечня представителей наземных видов фауны, которых можно выращивать с целью последующего забоя и продажи потребителям в качестве продовольственного продукта. В связи с этим в ближайшее время власти планируют провести опрос общественного мнения.

"По мере прогресса цивилизации собака стала особым спутником человека, в мире она повсеместно не считается домашним животным, предназначенным для употребления в пищу, поэтому в нашей стране ее не следует относить к соответствующей категории", - говорится в документе.

В списке животных, мясо и части туш которых власти планируют разрешить употреблять в пищу - свиньи, коровы, быки, яки, бараны, лошади, ослы, верблюды, кролики, а также птица - утки, гуси, индейки, голуби, перепела.

Как отмечается в комментарии, сопровождающем данный перечень, все вышеперечисленные животные принадлежат к традиционной номенклатуре из 18 наименований. Помимо этого существует "дозволенный" список из 13 особых категорий, к которым, например, относятся некоторые виды оленей. Власти сочли уместным добавить в документ черно-бурых лисиц и норок, которые, как уточняется, не должны употребляться в пищу, однако их мех может использоваться для изготовления одежды.

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Китай
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