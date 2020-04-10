В Совете Европы предостерегли об опасности фейковых новостей во время пандемии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Директор по вопросам информационного общества Директората по противодействию преступности Совета Европы Ян Кляйсен предупредил об опасности публикации связанных с эпидемией коронавируса недостоверных новостей, которые могут вызвать панику и опасения.

"Это и специальные какие-то проработанные фейковые новости, которые касаются якобы разработанных лекарств, являющихся панацеей от всего, или каких-то решений, которые якобы могут быстро применяться. Это оказывается неправдой, вызывает панику, - сказал он в пятницу, выступая на специальном Петербургском международном юридическом онлайн-форуме. - Некоторые считают, что это должно вселять надежду, но на самом деле это порождает только опасения".

Кляйсен подчеркнул, что представители СМИ несут особую ответственность, которая заключается в "своевременной и достоверной передаче информации, предотвращении паники и укреплении сотрудничества".

"Профессионалы должны работать на самом высоком уровне ответственной журналистики и передавать только проверенные сообщения", - добавил он.