Роспотребнадзор рассчитывает выпустить три вероятностные вакцины от коронавируса

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор намерен выпустить три вероятностные вакцины от коронавируса, заявила в пятницу глава ведомства Анна Попова во время круглого стола Росконгресса "Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии" в объединенном эфире ТАСС, "России-24" и РБК.

"Сегодня мы говорим о том, что мы будем готовить к выпуску три вероятностные вакцины, и очень ждем, когда это наступит", - сказала Попова.

По ее словам, база одной из вакцин, которая предлагается Роспотребнадзором, уже используется и безвредна. "Одна из вакцин, которая сегодня предлагается, - это уже используемая вакцина, то есть ее база уже используется, и понятно, что она безвредна. Меняется несколько элементов, она становится вакциной именно против этого вируса, но определенный ряд все равно нужно пройти, что эти изменения не сделали ее более вредной, чем она была, что она только для пользы", - сказала Попова.

Она подчеркнула, что, не доказав безвредность вакцины для человека, использовать ее недопустимо, этого не делает ни одна страна.