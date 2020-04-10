Режим самоизоляции в Кировской области продлен до 30 апреля

КИРОВ, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области продлили режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса до 30 апреля, следует из опубликованного на сайте регионального правительства постановления.

Ранее постановлением от 25 марта "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" режим самоизоляции в регионе был установлен по 12 апреля.

"Слова "по 12.04.2020 (включительно)" заменить словами "до окончания срока, установленного пунктом 1 указа президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239" (до 30 апреля - прим. ТАСС)", - говорится в постановлении.

В пресс-службе правительства региона ТАСС подтвердили, что режим самоизоляции продлен для всех категорий граждан до 30 апреля. Покидать дома можно только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы и обратно. Также кировчанам разрешается ходить в ближайшие магазины, выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить бытовой мусор.

Новым постановлением до 24 апреля продлена приостановка работы салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун и фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие людей, а также заведений общественного питания. С 13 апреля, согласно постановлению, при соблюдении социального дистанцирования и санитарных мер могут начать работать службы доставки, курьерские службы, предприятия по лесозаготовке и обработке древесины.

Работа предприятий

С 6 апреля в области возобновили работе 140 системообразующих предприятий, компании, обеспечивающие реализацию госконтрактов и оборонзаказ, предприятия непрерывного производства. Кроме того, в пятницу в пресс-службе правительства сообщили, что власти региона впервые сформировали перечень из 20 социальных предприятий, которые планируется включить в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти предприятия получат финансовую, имущественную и консультационную поддержку.

В регионе на текущей неделе возобновили работу многофункциональные центры, строительные организации, которые строят многоквартирные дома и участвуют в инвестпроектах. При этом до 30 апреля в регионе запрещены массовые мероприятия, не работают торгово-развлекательные центры, ночные клубы, кинотеатры, бассейны, детские игровые комнаты, торгово-развлекательные комплексы (центры). Ограничения не распространяются на организации, оказывающие ритуальные услуги, услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники, ремонту и обслуживанию автотранспорта.