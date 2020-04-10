{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявлен у главы консульского департамента МИД Японии

Общее число заразившихся в стране к настоящему моменту достигло почти 6,5 тыс.

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Врачи диагностировали заражение коронавирусом у главы консульского департамента МИД Японии Коити Мидзусимы. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Отмечается, что 58-летний сотрудник министерства работал из дома с 8 апреля. В четверг у него поднялась температура, и проведенный чуть позднее тест на коронавирус дал положительный результат. Также заражение выявлено у одного из членов его семьи.

По этой причине, как отмечает агентство Kyodo, в экстренном порядке в пятницу был отменен регулярный брифинг для прессы министра иностранных дел Тосимицу Мотэги. Это была превентивная мера, поскольку о каких-либо тесных контактах между главой МИД и заразившимся сотрудником ведомства ничего не известно. В связи с этим пока никакого режима самоизоляции в отношении министра не предполагается.

Общее число заразившихся в Японии к настоящему моменту достигло почти 6,5 тыс., включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом составляет 119.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим полной самоизоляции введен еще в одном населенном пункте Якутии
Речь идет о поселке Нижний Бестях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС