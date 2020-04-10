Коронавирус выявлен у главы консульского департамента МИД Японии

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Врачи диагностировали заражение коронавирусом у главы консульского департамента МИД Японии Коити Мидзусимы. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

Отмечается, что 58-летний сотрудник министерства работал из дома с 8 апреля. В четверг у него поднялась температура, и проведенный чуть позднее тест на коронавирус дал положительный результат. Также заражение выявлено у одного из членов его семьи.

По этой причине, как отмечает агентство Kyodo, в экстренном порядке в пятницу был отменен регулярный брифинг для прессы министра иностранных дел Тосимицу Мотэги. Это была превентивная мера, поскольку о каких-либо тесных контактах между главой МИД и заразившимся сотрудником ведомства ничего не известно. В связи с этим пока никакого режима самоизоляции в отношении министра не предполагается.

Общее число заразившихся в Японии к настоящему моменту достигло почти 6,5 тыс., включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом составляет 119.