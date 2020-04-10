Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 19 апреля

САМАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции, принятый в Самарской области для недопущения распространения коронавируса, продлен до 19 апреля. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров во время обращения к жителям в пятницу.

Соответствующее постановление приняло в пятницу правительство региона.

В Самарской области 30 марта был введен режим самоизоляции до всех граждан. Выходить разрешается только в случае, если необходима медицинская помощь, для выгула домашних животных и за покупками товаров первой необходимости. Введены справки, которые обязан выдать работодатель для работающих граждан в компаниях, которым разрешено продолжать свою деятельность.

"Пока режим самоизоляции не снимается", - сказал Азаров.

Вместе с тем, предусмотрены послабления для работающих граждан, в частности, для самозанятых. "Правительство Самарской области уточнило перечень организаций, которые могут работать без ограничений, начиная с понедельника. В эту категорию попадают парикмахерские, салоны красоты. <…> Самозанятым не нужны справки с работы, но нужно предъявлять свидетельства о регистрации, в электронном виде тоже подойдет", - сказал глава региона.

В Самаркой области зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время шесть человек остаются в больницах, 14 человек выписаны по выздоровлению.