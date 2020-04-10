ГИБДД усилит контроль за въездом автотранспорта в Ростов-на-Дону из-за коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. ГИБДД вводит дополнительные меры контроля движения автотранспорта на въездах в Ростов-на-Дону. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления инспекции.

"Инспекторами ДПС проверяются все транспортные средства, въезжающие в Ростов-на-Дону. В случае отсутствия установленных оснований для передвижения, водителям рекомендуется вернуться по месту своего проживания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что усиление контроля за въездом в Ростов-на-Дону вводятся с 11 апреля в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Согласно постановлению правительства Ростовской области "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" граждане обязаны не покидать мест своего проживания. Исключение составляют обращение за экстренной медицинской помощью, необходимость ухода за близкими родственниками, нуждающимися в посторонней помощи, доставка им товаров первой необходимости, следование к месту работы, ближайшему магазину, а также выгул домашних животных и вынос мусора.

4 апреля в Ростовской области приостановили междугородние пассажирские перевозки. Ограничения движения пассажирского транспорта приняты на основании распоряжения губернатора региона в целях повышения эффективности мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится. При этом власти регионов получили дополнительные полномочия для введения ограничений. В частности, они могут устанавливать на своей территории особый порядок передвижения людей и транспорта, за исключением межрегиональных перевозок.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.