В Якутию доставили более 390 тыс. медицинских масок для медиков

ЯКУТСК, 11 апреля. /ТАСС/. Более 900 защитных костюмов, 390 тыс. медицинских масок и 3 тыс. пар перчаток для медработников доставили в Якутию, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Средства индивидуальной защиты приобретены по линии Минпромторга России за счет резервного фонда республики. Закуплено и доставлено более 390 тыс. медицинских масок, 3 тыс. пар перчаток и свыше 900 защитных костюмов для врачей и медперсонала", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, авиакомпания "Якутия" доставила груз в регион бесплатно.

В Якутии, по состоянию на субботу, количество заразившихся коронавирусом составляет 19 человек, вылечились 13 пациентов. Власти региона ввели режим полной самоизоляции до 30 апреля включительно в городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском и Ленском районах республики. Вечером 10 апреля режим полной самоизоляции ввели также на территории поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. В поселке соединяются железная дорога и федеральные автомобильные трассы и отмечается большая миграция населения.