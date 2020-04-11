Мурашко: чеснок, имбирь, лимон не эффективны по сравнению с противовирусными препаратами

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Чеснок, лимон, имбирь влияют на состояние общего иммунитета, но по своей эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

"Ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке. Россия как раз может быть одной из стран, которые имеют достаточно большой ассортимент таких препаратов. Думаю, что препараты отечественного производства полного цикла, которые повышают уровень интерферона, могут быть использованы для лечения и профилактики легких форм коронавирусной инфекции", - сказал он.

Мурашко напомнил, что симптомы коронавирусной инфекции схожи с обычными респираторными заболеваниями, но течение и развитие осложнений значимо отличается. "Поэтому, если человек в первые два-три дня выбирает неточную или не принимает никакой терапии, риск тяжелых осложнений возрастает", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что лечение должен назначать исключительно специалист. "Есть ряд препаратов, которые может рекомендовать врач в качестве профилактики, - препараты, которые могут приниматься дискретно, то есть в прерывистом режиме, чтобы не заболеть или перенести болезнь в легкой форме. Это, как правило, иммуностимулирующие препараты. Здесь тоже можно проконсультироваться с врачом", - добавил он.