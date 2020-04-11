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Пандемия коронавируса нового типа

СПЧ направил в кабмин рекомендации по итогам работы горячей линии для граждан

В частности, правозащитники рекомендуют ЦБ обеспечить контроль кредитных организаций в части недопустимости установления произвольных ограничений для предоставления кредитных и ипотечных каникул

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в правительство РФ рекомендации по итогам работы горячей линии, разъясняющей меры поддержки в связи с коронавирусом. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Совета.

"СПЧ совместно с Ассоциацией юристов России 31 марта открыли горячую линию по разъяснению мер поддержки бизнеса и граждан, которые принимает государство в связи с коронавирусом <...> По итогам анализа обращений граждан подготовлены первые рекомендации, направленные в адрес правительства", - сказали в пресс-службе.

Так, высшим должностным лицам субъектов РФ предлагается "ориентировать руководство муниципальных образований на территориях субъектов на недопустимость произвольных ограничений въезда и выезда в населенные пункты". Ряду министерств - распространить меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на некоммерческие организации.

Кроме того, Минтруду России рекомендуется "изыскать возможности организации дистанционного общения лиц, проживающих в интернатных учреждениях, с их родными и близкими".

Помимо этого, правозащитники рекомендуют Центральному банку РФ обеспечить контроль кредитных организаций в части недопустимости установления произвольных ограничений для предоставления кредитных и ипотечных каникул, а также распространить механизм кредитных каникул на лизинговые платежи субъектов малого и среднего предпринимательства.

31 марта Совет сообщил об открытии горячей линии, которая работает на сайте права2020.рф. На портале собрана информация по объявленным президентом мерам поддержки, учитывающая действующее законодательство и разъяснения профильных ведомств. Помимо этого, оказываются бесплатные консультации для физических и юридических лиц. За первую декаду работы горячей линии сайт права2020.рф посетили более 9 тыс. человек, из которых более 413 обратились с вопросами.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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