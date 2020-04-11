Рейс S7 из Бангкока в Новосибирск запланирован на 14 апреля

БАНГКОК, 11 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде сообщило об еще одном рейсе авиакомпании S7, который запланирован на 14 апреля из Бангкока в Новосибирск. Об этом говорится в размещенном в субботу заявлении диппредставительства в Facebook .

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве, "время вылета самолета уточняется". На 14 апреля запланирован еще один рейс S7 - из Бангкока в Иркутск.

Дипломаты также уточнили детали рейса "Уральских авиалиний" по маршруту Бангкок - Красноярск, который вылетит 12 апреля ориентировочно в 19:35 по местному времени (15:35 мск). К перевозке допускаются только граждане России, которые проживают в Красноярске и Красноярском крае. Зарегистрироваться на рейс необходимо на портале "Госуслуги". Что касается еще одного рейса "Уральских авиалиний" по маршруту Бангкок - Иркутск (дозаправка) - Казань - Уфа, то он предварительно запланирован на 16 апреля.

По состоянию на 5 апреля, согласно обновленным спискам российского посольства, порядка 6 000 россиян не могли вылететь из Таиланда в Россию.

7 апреля около тысячи граждан РФ были вывезены в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск из бангкокского аэропорта Суваннапхум после массовой отмены рейсов на родину в начале месяца. Вместе с тем посольство РФ сообщило об отмене двух рейсов авиакомпании S7 (Пхукет - Новосибирск и Бангкок - Владивосток), которые были запланированы на 7 и 8 апреля соответственно. Позже появилась информация о рейсе Пхукет - Санкт-Петербург - Москва, который должен был состояться 9 апреля, но вылетел 10 апреля с 228 российскими туристами на борту.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,5 тыс., вылечились более тысячи человек, умерли 35, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).