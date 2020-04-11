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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердили у восьми пациентов клинической больницы в Уфе

Их изолировали от тех, у кого анализы показали отрицательный результат на коронавирус

ТАСС, 11 апреля. Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у восьми пациентов республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. Об этом сообщил журналистам на брифинге в субботу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

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В пятницу Забелин сообщал, что коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов больницы.

"Из 26 положительных результатов, которые сегодня пришли, у нас восемь случаев [коронавируса] выявлено у пациентов, которые находятся в республиканской клинической больнице", - отметил он.

По словам Забелина, в больнице пациенты с коронавирусной инфекцией изолированы от тех, у кого анализы показали отрицательный результат

По данным Минздрава Башкирии, за минувшие сутки в регионе было выявлено 26 новых инфицированных. Общее число заражений в регионе составляет 66, из них семь человек выписаны после выздоровления, двое умерли.

Республиканская клиническая больница Уфы, которая является одним из крупнейших медицинских учреждений в Башкирии, была закрыта на карантин после того, как пять врачей и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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