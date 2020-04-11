В Испании за сутки от коронавируса умерли 510 человек. Это минимум с 23 марта

МАДРИД, 11 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 161 852 случая заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе Минздрава королевства.

Что делать и чего ждать?

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

В ведомстве уточнили, что 16 353 человека умерли, 59 109 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 4 830, умерших - на 510. Это самый низкий показатель летальных исходов от коронавируса за сутки в Испании с 23 марта.

Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля, когда из-за инфекции умерли 950 пациентов. Количество выявляемых за день заразившихся в королевстве также постепенно снижается.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.