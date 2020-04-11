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РВИО опубликовало документы архива Минобороны о преступлениях в нацистских концлагерях

Акция посвящена Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Материалы Центрального архива Министерства обороны РФ, свидетельствующие о зверствах фашистов в концлагерях и лагерях смерти, опубликованы на портале "История.рф". Акция посвящена Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля, сообщает в субботу пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Архивы - это национальное достояние нашей страны. У нас есть военные документы, которые красноречиво свидетельствуют о том, как жестоко и хладнокровно уничтожала людей фашистская машина смерти, как советские воины освобождали и спасали истерзанных и обреченных на смерть людей. Публикуемые нами документы - своего рода "маяки памяти", призванные сделать все, чтобы нацистские преступления не остались безнаказанными", - приводятся в сообщении слова помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.

Материалы включают рассекреченные документы частей и соединений 1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 60-й, 65-й армий и других боевых формирований, в которых имелись свидетельства о преступлениях нацистов в лагерях смерти Собибор, Освенцим, Треблинка, Майданек, а также в лагерях для военнопленных. В документах также присутствуют опросы освобожденных военнопленных, донесения советского командования о фактах уничтожения узников непосредственно перед освобождением лагерей, впечатления участников событий, допросы нацистов и их пособников.

"Проект ориентирован на широкую аудиторию, прежде всего, на молодое поколение России и Европы. Для этого каждый объект дополнен аннотацией на английском языке. Нацистские преступления не имеют срока давности и не должны быть забыты, иначе человечество вновь столкнется с угрозой "коричневой чумы", - подчеркнули в РВИО.

В пресс-службе добавили, что продолжат публиковать документы, касающихся освободительной миссии Красной армии. "Это позволит не только ученым и специалистам, но также любителям истории и широкому кругу интересующихся граждан использовать эти материалы для увековечения подвига наших солдат, принесших в Европу мир и остановивших массовое истребление целых народов", - отметили в Российском военно-историческом обществе.

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который был учрежден в память о восстании в Бухенвальде. В период с 1937 по 1945 год в Бухенвальде содержались около 250 тыс. человек со всей Европы, выжили лишь 21 тыс. узников. 11 апреля 1945 года в лагере началось вооруженное восстание, в ходе которого заключенные обезоружили и захватили в плен охранников. 13 апреля в лагерь вошли американские войска. Ежегодно расположенный там мемориальный комплекс посещают сотни тысяч человек.

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