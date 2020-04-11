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Пандемия коронавируса нового типа
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За сутки в федеральные центры ФМБА поступили 347 человек, в том числе с коронавирусом

Общее число пациентов в центрах составляет 713

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Четыре федеральных центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), перепрофилированные для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки приняли 347 пациентов, сообщила в субботу пресс-служба агентства.

"Важно отметить, что поступления пациентов с установленной новой коронавирусной инфекцией, подозрениями на нее, а также с внебольничными пневмониями активизировались за последние два дня. Так, только за последние сутки в федеральные центры ФМБА России поступило 347 пациентов", - говорится в сообщении.

По данным агентства, по состоянию на 11 апреля общее число пациентов в центрах составляет 713 человек. В реанимации находятся 44 пациента, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Отмечается, что медучреждения полностью обеспечены медицинским персоналом, средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами в необходимом количестве. В системе ФМБА России госпитальное лечение проходят 766 пациентов из 11 субъектов Российской Федерации с коронавирусом или подозрением на него.

Ранее ФМБА развернуло в Москве четыре федеральных центра для приема больных с коронавирусом: медицинский биофизический центр им. Аветика Игнатьевича Бурназяна (ФМБЦ им. А. И. Бурназяна), научно-клинический центр (ФНКЦ), научно-клинический центр высоких медицинских технологий (ФКЦ ВМТ) и национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии (НМИЦО) с общей вместительностью в 1027 коек.

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