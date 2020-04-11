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Пандемия коронавируса нового типа

В Швеции число заразившихся коронавирусом превысило 10 тыс. человек

Количество умерших после заражения пациентов в стране достигло 887

СТОКГОЛЬМ, 11 апреля. /ТАСС/. Число случаев инфицирования новым коронавирусом возросло за сутки в Швеции с 9 685 до 10 151 (101 заразившийся на 100 тыс. человек населения). Количество пациентов, умерших после заражения новым коронавирусом, увеличилось на 17 и достигло в субботу 887, сообщило управление здравоохранения страны.

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В королевстве 789 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 595 - мужчины.

Случаи инфицирования подтверждены в домах престарелых в 18 из 21 региона страны.

Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести школы старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают.

Теги
ШвецияПандемия коронавируса нового типа
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