В штате Нью-Йорк число умерших из-за коронавируса превысило 8 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Число умерших из-за заражения новым коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 783, достигнув 8 627. Об этом объявил в субботу на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, трансляцию вели на его сайте.

"Ужасная новость заключается в том, что вчера (в пятницу - прим. ТАСС) умерли 783 человека", - сказал он. "Это не самый высокий из зафиксированных показателей", - добавил Куомо. Согласно приведенным им данным, 5 апреля в штате из-за коронавируса умерли 599 человек, 6 апреля - 731, 7 апреля - 779, 8 апреля - 799, а 9 апреля - 777. "Как вы видите, показатели несколько стабилизировались. Но они стабилизировались на ужасающем уровне", - пояснил он.

"Общее число умерших [в штате] составляет 8 627, оно выросло с 7 844", - констатировал губернатор. Куомо отметил, что темпы роста случаев, когда люди нуждаются в госпитализации из-за заражения коронавирусом, несколько снизились.

По словам губернатора, пока нет ясности относительно того, когда власти штата могут отменить предписание для жителей не выходить из дома без необходимости и снять ограничения на деловую активность. "Все хотят услышать, что это все кончится через две недели, через три или четыре недели", - констатировал Куомо. Он подчеркнул, что не может назвать конкретные сроки.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 503,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 18,8 тыс. человек.