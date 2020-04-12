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Михаил Турецкий станет космическим туристом

Он забронировал место в туристическом полете на Марс

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Народный артист России, основатель и продюсер арт-групп "Хор Турецкого" и Soprano Михаил Турецкий забронировал место в туристическом полете на Марс. Об этом музыкант сообщил в 58-й день своего рождения, который совпадает также с Днем космонавтики.

"В этом году совместно с компанией GetTransfer и проектом Get2Mars принял решение забронировать место в полете на Красную планету. Компания позволяет букировать билет и получать возможность одним из первых жителей Земли отправиться в космическое приключение", - процитировала Турецкого пресс-служба.

По словам продюсера, теперь ему предстоит найти в графике 289 свободных дней для полета.

"Креативный подход к жизни всегда был основополагающим для меня. Кто-то прыгает с парашютом, увлекается мотоциклами, мы спускаемся в глубокие шахты и планируем покорять космос. Творчество не укладывается в рамки, поставив глобальные цели и достигая их, я получаю все больше сил и энергии для концертной деятельности", - подчеркнул именинник.

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