Кучерена предложил создать рабочую правовую группу по ограничительным мерам при пандемии

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Глава общественного совета при МВД России адвокат Анатолий Кучерена предложил создать рабочую группу, которая займется вопросами обеспечения легитимности и законности ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, в частности, введения пропускного режима. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена.

"Группа должна разработать кодекс, который будет действовать исключительно в условиях эпидемий. Только тогда, когда действия властей будут абсолютно законными, а главное - адекватными ситуации, граждане будут доверять этим жестким действиям", - сказал Кучерена.

По его словам, в рабочую группу могли бы войти общественные деятели, юристы, правоведы, специалисты в области конституционного законодательства.

"В связи с пандемией коронавируса в каждой стране сейчас принимаются жесткие меры, которые ограничивают отчасти права граждан, их передвижения. И для того, чтобы в будущем наши суды не были завалены жалобами граждан, все это нужно привести в соответствие с конституцией, конвенциями о защите прав и свобод гражданина", - отметил юрист.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.