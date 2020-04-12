Абэ опубликовал музыкальное видео о том, как проходит его жизнь в самоизоляции

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье выложил на своих страницах в Facebook и Twitter небольшой видеоролик о том, как он проводит время в своем доме в условиях самоизоляции, к которой призвали всех жителей Токио и еще семи префектур страны, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
友達と会えない。飲み会もできない。— 安倍晋三 (@AbeShinzo) April 12, 2020
ただ、皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われています。そして、今この瞬間も、過酷を極める現場で奮闘して下さっている、医療従事者の皆さんの負担の軽減につながります。お一人お一人のご協力に、心より感謝申し上げます。 pic.twitter.com/VEq1P7EvnL
Видео разделено пополам - левую часть экрана занимает известный в Японии певец Гэн Хосино, который, также находясь в самоизоляции, под гитару исполняет композицию Uchi de odorou (Dancing on the inside, "Потанцуем дома"). В то же время в правой половине экрана Абэ запечатлен за игрой со своей собакой, чтением книги и просмотром телевизора.
"С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней. И в эту самую минуту мы облегчаем бремя медицинских работников, которые ради нас сражаются в самых непростых условиях. Я благодарен всем и каждому за это", - гласит запись, сделанная премьер-министром Японии под этим видео.
В Японии уже зафиксировано более 7,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В субботу новые случаи заражения были зафиксированы более чем у 670 человек. В Токио был зафиксирован рекордный прирост инфицированных - 197 человек. Число летальных исходов увеличилось за сутки на 10 и достигло 143. В Японии выздоровели более 1,3 тыс. человек, заразившихся коронавирусом. 125 пациентов остаются в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.
С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром. Он не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер. Вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. Через два дня власти центральной префектуры Айти, где расположены многочисленные заводы крупнейших японских компаний, самостоятельно ввели у себя режим ЧС.