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Пандемия коронавируса нового типа

Абэ опубликовал музыкальное видео о том, как проходит его жизнь в самоизоляции

На видео премьер Японии играет со своей собакой, читает книгу и смотрит телевизор

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье выложил на своих страницах в Facebook и Twitter небольшой видеоролик о том, как он проводит время в своем доме в условиях самоизоляции, к которой призвали всех жителей Токио и еще семи префектур страны, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Видео разделено пополам - левую часть экрана занимает известный в Японии певец Гэн Хосино, который, также находясь в самоизоляции, под гитару исполняет композицию Uchi de odorou (Dancing on the inside, "Потанцуем дома"). В то же время в правой половине экрана Абэ запечатлен за игрой со своей собакой, чтением книги и просмотром телевизора.

"С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней. И в эту самую минуту мы облегчаем бремя медицинских работников, которые ради нас сражаются в самых непростых условиях. Я благодарен всем и каждому за это", - гласит запись, сделанная премьер-министром Японии под этим видео.

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В Японии уже зафиксировано более 7,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В субботу новые случаи заражения были зафиксированы более чем у 670 человек. В Токио был зафиксирован рекордный прирост инфицированных - 197 человек. Число летальных исходов увеличилось за сутки на 10 и достигло 143. В Японии выздоровели более 1,3 тыс. человек, заразившихся коронавирусом. 125 пациентов остаются в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром. Он не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер. Вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. Через два дня власти центральной префектуры Айти, где расположены многочисленные заводы крупнейших японских компаний, самостоятельно ввели у себя режим ЧС.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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