В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 188 пациентов

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 180 человек в Москве за прошедшие сутки вылечились от инфекции, вызываемой новым коронавирусом. Таким образом, всего число выздоровевших в столице увеличилось до 687 человек, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 188 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 687 человек", - сказала Ракова.

По ее словам, в больницах города созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей: инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.