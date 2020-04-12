Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит в этот день богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. "12 апреля 2020 года, в <...> праздник Входа Господня в Иерусалим, святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию в храме Христа Спасителя. Начало богослужения в 10:00", - сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Православные христиане отмечают в воскресенье Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье - один из двунадесятых праздников, связанных с земной жизнью Христа и наиболее важных для православия. Он открывает последнюю перед Пасхой и самую суровую неделю Великого поста - Страстную седмицу, в которую церковь вспоминает о страданиях и смерти на кресте Иисуса Христа.

Затем Христос направился в Иерусалимский храм, где велась подготовка к пасхальным жертвоприношениям: сгоняли жертвенный скот, открывали торговые и разменные лавки. Он выгнал оттуда торговцев, разгневав первосвященников, исцелил всех немощных и больных, пришедших к храму. Народ еще больше поверил в него как в спасителя Израиля, а вечером Христос вернулся в дом Лазаря вместе с учениками и последователями.

На следующий день Христос подъехал к Иерусалиму, где перед праздником Песах (один из главных праздников иудаизма, установленный в память о библейском исходе евреев из Египта) собралось множество паломников. Горожане ожидали увидеть торжественное появление Спасителя, но к их удивлению он въехал в городские ворота верхом не на коне, как триумфатор, а на скоромном осле. Народ приветствовал Иисуса, дорогу перед ним застилали одеждой и пальмовыми ветвями, которыми на востоке чествовали победителей и брали с собой в паломничество по святым местам. С тех пор пальмовые ветви используются как атрибут праздничных богослужений у восточных христиан и католиков, а в России и некоторых других странах их заменили букеты из веточек вербы.

Праздник посвящен воспоминаниям о торжественном входе Христа в Иерусалим, о котором повествуют все четыре Евангелия - от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Согласно их истории, в последний год своей земной жизни Христос получил в дороге в Иерусалим известие о болезни Лазаря из Вифании, которого называл своим другом. Вместе с учениками он отправился в Вифанию, но не застал Лазаря в живых: его тело четыре дня покоилось в погребальной пещере. Придя к ней, Иисус начал молиться, а затем воскликнул: "Лазарь, иди вон!", и воскресший Лазарь вышел из гробницы.

Перед этим в Лазареву субботу, день памяти воскрешения преподобного Лазаря из Вифании, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) на всенощном бдении в Храме Христа Спасителя совершил освещение ваий - ветвей вербы. В связи с пандемией коронавируса, как сообщила ранее рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений, верующие могут освятить вербы дома. Для этого достаточно будет прочесть тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить веточки святой водой.

Вход Господень в Иерусалим формально не имеет в церковном календаре дней предпразднества накануне и попразднства после него, так как приходится на период между первыми 40 днями Великого поста - Четыредесятницей - и Страстной неделей. Накануне праздника в Лазареву субботу, в православных храмах освящают вербные ветви. Затем освященную вербу раздают прихожанам, которые держат ее всю службу вместе с горящими свечами.

В Иерусалиме в этот день совершается крестный ход, который возглавляет патриарх Иерусалимской православной церкви. Процессия с пальмовыми ветвями и иконой праздника проходит дорогой, которой прошел Спаситель: с Елеонской горы спускается в Гефсиманию и вступает в Старый город. На христианском востоке есть традиция крестного хода с младенцами в этот день, поскольку именно дети устилали ветвями пальмы дорогу Христу.

В восточнославянской же традиции освященной вербе приписывали особую силу, верили, что она может спасти от грозы, исцелить больных, уберечь домашний скот от мора, сглаза и хищников. С праздником было связано много пословиц и примет. Считалось, к примеру, что мороз в этот день предвещает хороший урожай яровых.

Праздник в регионах: освященная верба на дом и меры предосторожности

В православных храмах в эти дни продолжаются богослужения, они будут проводиться и в Вербное воскресенье, но верующих призывают оставаться дома. Протоиерей Димитрий Олихов, настоятель Собора Воскресения Христова Омской Епархии рассказал ТАСС, что праздничные службы в храмах будут проводиться по уставу православной церкви. "Прихожане если считают возможным, то приходят. Мы, конечно, не ограничиваем, не выгоняем из храмов, но понятно, что люди в целом соблюдают режим самоизоляции, поэтому в храмах людей откровенно немного", - сказал Олихов.

Во время богослужения принимаются дополнительные меры предосторожности. Как рассказал ТАСС руководитель пресс-службы и службы протокола Красноярской епархии Андрей Скворцов, "в крупных храмах, помимо объявлений при входе, сделана разлиновка таким образом, чтобы верующие молились в 1,5 м друг от друга, если они придут, ведется регулярная дезинфекция икон, святынь, причастие совершается с использованием одноразовых лжиц и салфеток с последующим сожжением, запивка выдается в одноразовых стаканчиках, просфоры - в одноразовых перчатках".

В Саранской епархии прихожан просят в обязательном порядке приходить в храмы в масках. "Маски мы шьем сами, сотрудников обеспечили, также выдаем маски прихожанам", - сказал ТАСС секретарь епархии протоиерей Виктор Хохлов. Что касается освящения вербы, он пояснил, что "согласно рекомендации Московской патриархии, раздача вербы может осуществляться на улице при условии соблюдения дистанции между людьми". Этот вопрос патриархия оставила на усмотрение правящих архиереев, добавил протоиерей.

Пресс-секретарь Ярославской епархии отец Александр Сатомский пояснил ТАСС, что в эти дни на усмотрение настоятелей верба будет либо преподаваться в гигиенических перчатках со всеми необходимыми мерами предосторожности, либо будет освящаться та верба, которую человек принесет, и будет освящать сам в своих руках во избежание дополнительного контакта.

Между тем врио главы Чувашии Олег Николаев во время встречи с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой предложил привлечь волонтеров для доставки освященной вербы на дом. Митрополит поддержал эту идею, назвав ее своевременной. "Сейчас нельзя без надобности выходить на улицу. Если людям верующим принесут освященную вербу, это будет для них настоящая радость. А молиться можно дома", - отметил Варнава.

Православные волонтеры на протяжении всего карантина продолжают оказывать помощь пожилым людям, рассказали ТАСС в Екатеринодарской епархии. Нуждающиеся получают необходимые лекарства и продукты, в настоящее время большинство из них предоставляется на безвозмездной основе - за счет средств добровольцев и приходов города Краснодара. "В основном на горячую линию поступают заявки от одиноких пожилых людей, имеющих инвалидность или хронические заболевания. Волонтеры оказывают помощь своевременно, соблюдая меры предосторожности", - добавили в пресс-службе епархии.

Самоизоляция монастырей

В этом году режим самоизоляции практически исключил паломнический туризм, который в обычных условиях активно проходит в пасхальный период. В большинстве обителей паломничество этой весной ограничено или невозможно.

Так, приостановил организованный прием паломников один из крупнейших монастырей Ярославской области - Свято-Введенский Толгский монастырь.

"Никакого организованного приема паломников сейчас нет, темп жизни монастырей тоже изменился. Они не закрыты, но о приеме групп, об экскурсионном сопровождении никакой речи сейчас не идет", - сказал ТАСС отец Александр.

Полностью закрыли для посещения верующих высокогорный монастырь в Адыгее - Свято-Михайло-Афонский.

"Болезнь не разбирает веры, для нас трагедия будет не в том, что храмы закроют на Пасху, а в том, что мы вообще можем потерять возможность служить. Для церкви самое главное, чтобы не прекратилось свершение божественной литургии. <...> Если разразится эпидемия в самих монастырях, то мы не сможем совершать молитвы", - сказал ТАСС настоятель монастыря отец Герасим Буняев.