Волонтеры раздали защитные маски пассажирам поездов дальнего следования в Москве

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. защитных масок раздали активисты "Волонтерской роты "Боевого братства" пассажирам поездов дальнего следования на Комсомольской площади в Москве. Об этом воскресенье ТАСС сообщил руководитель движения Антон Демидов.

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"Мы призываем всех проявить ответственность по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. Не стоит пренебрежительно относиться к простым правилам: чаще и тщательнее мыть руки, не трогать лицо руками и ходить в маске. Волонтеры, которые встречают людей прямо у поездов, соответствующим образом экипированы. Их предложение взять маску - лучшее напоминание о серьезности ситуации", - сказал Демидов.

Он отметил, что жители регионов, где ситуация с распространением коронавируса не так обострена, забывают о мерах предосторожности, направляясь в столицу.

Демидов добавил, что активисты в ходе акции напоминают и о важности самоизоляции. "Ежедневно сотни волонтеров от нашей организации в составе волонтерских центров "Единой России" выполняют заявки на доставку продуктов, лекарств, выгул животных. Люди должны помнить, что своим осознанным решением самоизолироваться они оказывают помощь и самим себе, и всем нам. Невозможность выйти из дома ради общей победы над пандемией - временная мера, помочь преодолеть трудности от которой готовы наши волонтеры", - заключил Демидов.