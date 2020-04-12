{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Волонтеры раздали защитные маски пассажирам поездов дальнего следования в Москве

Активисты в ходе акции также напоминают гражданам о важности самоизоляции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. защитных масок раздали активисты "Волонтерской роты "Боевого братства" пассажирам поездов дальнего следования на Комсомольской площади в Москве. Об этом воскресенье ТАСС сообщил руководитель движения Антон Демидов.

На эту тему
Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Мы призываем всех проявить ответственность по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. Не стоит пренебрежительно относиться к простым правилам: чаще и тщательнее мыть руки, не трогать лицо руками и ходить в маске. Волонтеры, которые встречают людей прямо у поездов, соответствующим образом экипированы. Их предложение взять маску - лучшее напоминание о серьезности ситуации", - сказал Демидов.

Он отметил, что жители регионов, где ситуация с распространением коронавируса не так обострена, забывают о мерах предосторожности, направляясь в столицу.

Демидов добавил, что активисты в ходе акции напоминают и о важности самоизоляции. "Ежедневно сотни волонтеров от нашей организации в составе волонтерских центров "Единой России" выполняют заявки на доставку продуктов, лекарств, выгул животных. Люди должны помнить, что своим осознанным решением самоизолироваться они оказывают помощь и самим себе, и всем нам. Невозможность выйти из дома ради общей победы над пандемией - временная мера, помочь преодолеть трудности от которой готовы наши волонтеры", - заключил Демидов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 4,1 тыс.
Более 600 человек умерли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС